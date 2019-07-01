Родину должны защищать все - Лукашенко прокомментировал споры вокруг нового закона о службе в армии

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, прокомментировал споры вокруг поправок в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда говорили, и я это прошел сполна и имею право сказать: Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени, что на женщин начали перекладывать и эту проблему, - сказал Александр Лукашенко. - В Беларуси этого быть не должно! Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать родину, свою семью и свою женщину".

/Будет дополнено/.-0-