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Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир на Форум регионов

03.07.2019 11:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На второй Форум регионов президент Украины Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко. По мнению украинского посла Игоря Кизима, глава Беларуси не откажется.

Форум регионов Беларуси и Украины запланирован в октябре нынешнего года в Житомире.

«Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств», – цитирует слова посла Украины в Беларуси Игоря Кизима БелТА.

Дипломат отметил, что подготовка к Форуму идет по плану, президенты об этом знают.

Первый форум регионов двух стран прошел в октябре 2018-го в Гомеле. В пленарном заседании форума приняли участие лидеры двух стран.

 
Теги: Гомель
 
 
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На второй Форум регионов президент Украины Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко. По мнению украинского посла Игоря Кизима, глава Беларуси не...
 
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