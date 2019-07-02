Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир на Форум регионов

На второй Форум регионов президент Украины Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко. По мнению украинского посла Игоря Кизима, глава Беларуси не откажется.

Форум регионов Беларуси и Украины запланирован в октябре нынешнего года в Житомире.

«Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств», – цитирует слова посла Украины в Беларуси Игоря Кизима БелТА .

Дипломат отметил, что подготовка к Форуму идет по плану, президенты об этом знают.

Первый форум регионов двух стран прошел в октябре 2018-го в Гомеле. В пленарном заседании форума приняли участие лидеры двух стран.