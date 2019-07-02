|
Зеленский пригласил Лукашенко в Житомир на Форум регионов
03.07.2019 11:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
На второй Форум регионов президент Украины Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко. По мнению украинского посла Игоря Кизима, глава Беларуси не откажется.
Форум регионов Беларуси и Украины запланирован в октябре нынешнего года в Житомире.
«Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно проходить под патронатом руководителей двух государств», – цитирует слова посла Украины в Беларуси Игоря Кизима
Дипломат отметил, что подготовка к Форуму идет по плану, президенты об этом знают.
Первый форум регионов двух стран прошел в октябре 2018-го в Гомеле. В пленарном заседании форума приняли участие лидеры двух стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На второй Форум регионов президент Украины Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко. По мнению украинского посла Игоря Кизима, глава Беларуси не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)