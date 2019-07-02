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Ни один ветеран Великой Отечественной войны не остается без внимания и заботы - Лис

03.07.2019 13:34 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте День Независимости начали с возложения цветов к мемориалам воинской славы в память о тех, кто 75 лет назад воевал за свободу Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Ни один ветеран Великой Отечественной войны не остается без внимания и заботы - Лис

"К сожалению, ветеранов становится все меньше, за последний год мы простились более чем с 200 из них. Сейчас в Брестской области проживают 760 участников Великой Отечественной войны. Ни один из них не остается без внимания: местных органов власти, молодежи, организаций и предприятий, где они работали. Государство оказывает ветеранам всестороннюю поддержку", - отметил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Регулярно обследуются условия жизни ветеранов и других лиц, пострадавших от последствий войны. На выполнение их просьб и заявлений в этом году уже направлено более Br32 тыс. бюджетных и спонсорских средств. Ко Дню Независимости оказывается единовременная материальная помощь. Ветеранам вручают памятные юбилейные медали "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".

Анатолий Лис подчеркнул, что День Независимости является символом свободы, национального единства и гордости, этот праздник особо значим для Бреста. "Именно Брестская крепость первой приняла на себя удар врага в июне 1941 года. Ее защитники и мирные жители показали пример героизма и мужества, здесь начали ковать Победу. Сегодня мы отдаем им дань уважения и памяти", - сказал губернатор.

По традиции 3 июля руководство области и города, ветераны, местные жители возложили цветы к монументу "Освобождение" на площади Свободы и к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Собравшиеся почтили память защитников и освободителей минутой молчания.

 
Теги: Брест
 
 
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