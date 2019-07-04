Делегация из Бреста находится с рабочим визитом в Калининграде

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчане находятся с рабочим визитом в Калининграде, куда делегацию пригласили для участия в праздновании Дня города. Хозяева праздника получили приглашение посетить Брест в сентябре, когда состоятся официальные торжества, посвященные юбилею областного центра. Также с российскими партнерами обсуждены перспективы сотрудничества в различных сферах.





Делегацию возглавляет первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук . «Отношения с Калининградской областью развиваются в позитивном ключе. В 2018 году внешнеторговый оборот составил около $6 млн, сальдо положительное — $1,2 млн. Динамика наблюдается и в этом году. В январе-апреле внешнеторговый оборот составил $1,6 млн, темп роста к аналогичному периоду 2018-го — 106,6%. На экспорт отгружено товаров на сумму $1,2 млн (рост 6,3%). Резервов для сотрудничества немало», — отметил Вадим Кравчук.

Также во встрече принимают участие начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи горисполкома Геннадий Иванчин, представитель группы компаний «Панда» Сергей Ласкович, начальник отдела внешне экономических связей Белалко Иван Красовский.

Сегодня подписано соглашение о намерениях между ООО «Кенигсберг трейдинг», ОАО «Брестский ликероводочный завод «Белалко» и Брестским горисполкомом. Документ предусматривает расширение сотрудничества между двумя предприятиями. Также он будет способствовать развитию торгово-экономического и культурного взаимодействия между субъектами хозяйствования Бреста и Калининграда.





Делегацию российского Калининграда пригласили принять участие в II Экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста и торжественных мероприятиях, посвященных тысячелетию города.





Стороны договорились об участии «Кенигсберг трейдинга» 5 сентября в II Экономическом форуме. В этом мероприятии примут участие представители городов-побратимов, а также городов, с которыми у Бреста налажено тесное сотрудничество. Программа форума будет разделена на несколько блоков — экономический, социальный, строительный. Запланированы тематические презентации, выставки продукции белорусских и зарубежных субъектов хозяйствования, участники смогут подписать контракты и договора о сотрудничестве.





«В прошлом году на форуме мы подписали контракты более чем на $2 млн. В этот раз рассчитываем, что сумма значительно увеличится. Есть наработки по ряду направлений. Ожидается подписание контрактов в отраслях промышленности, транспорта, сферах образования, культуры, спорта. Также договор о сотрудничестве заключат Московский район Бреста и польский город Богухвала», — сообщил первый заместитель председателя горисполкома.



