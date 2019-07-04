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Благодарности Президента Беларуси за отличную учебу удостоены военные и сотрудники системы МЧС

05.07.2019 16:25 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Республики Беларусь за отличные успехи в учебе и образцовое исполнение воинского долга объявлена ряду военнослужащих Вооруженных Сил, внутренних войск МВД, пограничной службы, органов государственной безопасности, сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В числе удостоенных Благодарности Президента выпускники факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Олег Баранов, факультета подготовки руководящих кадров Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Валерий Войтехович, Академии МВД Беларуси Игорь Подвойский, Института национальной безопасности Республики Беларусь Евгений Юрцевич.

Благодарностью Президента отмечены и выпускники, получавшие образование на базе российских военных вузов. Среди них Александр Герасимов - выпускник Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, Наталья Дроздова - выпускница Военного университета Минобороны России, Дмитрий Позняк - выпускник Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Республики Беларусь за отличные успехи в учебе и образцовое исполнение воинского долга объявлена ряду...
 
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