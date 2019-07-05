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Брестчане поздравили жителей Калининграда с Днем города

06.07.2019 15:04 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Калининград и Брест — города-побратимы, их связывают давние отношения, договор о сотрудничестве был подписан в 2009 году. Делегация из Бреста была приглашена на празднование Дня города. Традиционно взаимные визиты используются для налаживания взаимовыгодного экономического сотрудничества. Это дает результаты — внешнеторговый оборот с Калининградской областью растет. 

Брестчане поздравили жителей Калининграда с Днем города


Делегацию возглавляет первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук. Также в поездке принимают участие начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи горисполкома Геннадий Иванчин, представитель группы компаний «Панда» Сергей Ласкович, начальник отдела внешнеэкономической деятельности «Белалко» Иван Красовский.

Глава городского округа «Город Калининград» Алексей Силанов высоко оценил уровень сотрудничества между Брестом и Калининградом, поблагодарил за теплые пожелания и пообещал во главе делегации приехать на юбилейные торжества в г. Брест.

Брестчане поздравили жителей Калининграда с Днем города


В 2018 году внешнеторговый оборот с Калининградской областью составил около $6 млн, сальдо положительное — $1,2 млн. Динамика наблюдается и в этом году. 

В январе-апреле внешнеторговый оборот составил $1,6 млн, темп роста к аналогичному периоду 2018-го — 106,6%. На экспорт отгружено товаров на сумму $1,2 млн (рост 6,3%). Основными позициями экспорта из Брестской области являются рыбная и молочная продукция, изделия из цемента и лакокрасочная продукция.

В ходе этой поездки уже есть практический результат — подписано соглашение о намерениях между ООО «Кенигсберг трейдинг» и ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко». Оно будет способствовать развитию торгово-экономического взаимодействия между субъектами хозяйствования городов-побратимов.

Делегацию Калининграда пригласили принять участие во II Экономическом форуме городов-побратимов и партнеров Бреста. Напомним, что в прошлом году состоялся I Экономический форум и в ходе его было подписано контрактов более чем на $2 млн.

Калининград также получил приглашение прислать делегацию на мероприятия, посвященные празднованию 1000-летия Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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  Калининград и Брест — города-побратимы, их связывают давние отношения, договор о сотрудничестве был подписан в 2009 году. Делегация из Бреста была приглашена на...
 
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