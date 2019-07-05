ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: праздник "Купалье" стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины

06.07.2019 21:35 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 июля, Александрия /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") за 10 лет своего существования стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на празднике в Александрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Многие из вас помнят, каким был первый форум "Александрия собирает друзей" в 2010 году. Маленький и скромный, совсем как эта земля. Но уже тогда прекрасный в своей самобытности. И, как показало время, перспективный. Фестиваль быстро перешагнул статус регионального", - констатировал глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 июля, Александрия /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") за 10 лет своего существования стал ярким символом братской дружбы...
 
Новости дня
Новости политики
 
Брестчане поздравили жителей Калининграда с Днем города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика