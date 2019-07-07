Место встречи изменить нельзя: Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе в провести Минске.

Видеообращение опубликовано на официальном сайте президента Украины.

В обращении Зеленский отметил, что президентам Украины и России нужно поговорить о Крыме, Донбассе. В «компанию» для разговора он предложил пригласить президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Маркель, президента Франции Эммануэля Макрона.

Местом встречи украинский президент предлагает сделать Минск.

«Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?» — сказал Зеленский в своем обращении.

Видеообращение стало ответом Зеленского на новость про «телемост», который намереваются провести украинский телеканал Виктора Медведчука NewsOne и российский канал «Россия 24» 12 июля. Однако позже на телеканале Newsone заявили об отмене телемоста «из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей».

На предложение ответил Кремль, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос встречи в Минске не обсуждался, пишет КП в Украине .

«Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию. США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США», - цитирует Пескова агентство ТАСС .