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Встреча в новом формате в Минске: Лукашенко поддержал Зеленского

08.07.2019 17:22 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко полностью поддерживает предложение Владимира Зеленского о переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси 8 июля.

Отмечается, что белорусский президент, конечно, уже знает о предложении украинского и, в связи с многочисленными вопросами представителей СМИ по этому поводу, пресс-служба публикует мнение Лукашенко.

Президент поддерживает предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием глав России, США, Великобритании, Франции и Германии.

Ранее он неоднократно говорил о том, что проблему Украину должны решить именно славянские народы, но раз в таком формате это сделать не получается, и одна из сторон предложила участие других игроков, такой формат поддерживает и Беларусь.

По поводу места встречи «здесь и вовсе двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров», - отмечается на сайте пресс-службы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского коллегу Владимира Путина на разговор в Минск, заявив, что не будет менять формат встречи.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко полностью поддерживает предложение Владимира Зеленского о переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.
 
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