Встреча в новом формате в Минске: Лукашенко поддержал Зеленского

Александр Лукашенко полностью поддерживает предложение Владимира Зеленского о переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси 8 июля.

Отмечается, что белорусский президент, конечно, уже знает о предложении украинского и, в связи с многочисленными вопросами представителей СМИ по этому поводу, пресс-служба публикует мнение Лукашенко.

Президент поддерживает предложение Зеленского провести встречу в Минске с участием глав России, США, Великобритании, Франции и Германии.

Ранее он неоднократно говорил о том, что проблему Украину должны решить именно славянские народы, но раз в таком формате это сделать не получается, и одна из сторон предложила участие других игроков, такой формат поддерживает и Беларусь.

По поводу места встречи «здесь и вовсе двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров», - отмечается на сайте пресс-службы.