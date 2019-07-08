РФ будет обсуждать цены на газ для Беларуси только после решения вопроса по интеграции

Российская сторона не намерена вести переговоры с Беларусью касательно цены на газ до завершения процесса обсуждения интеграции.

Как сообщил российский вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах выставки ИННОПРОМ, обсуждается вопрос о создании единого или общего рынков газа. Он также отметил, что задача стоит комплексная и многоплановая.

«Мы пока проводим переговоры по углублению интеграционных процессов. После того, как закончим диалог на эту тему, станет ясно, когда и каким образом мы будем сближать наши рынки газа, делать единый рынок или общий рынок газа», - заявил Козак.

Напомним, что ранее замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский обещал завершение переговоров по газу к 1 июля.

В минувшем году во время заседания Высшего евразийского экономического совета между Александром Лукашенко иВладимиром Путиным возник спор на тему цены на газ. Белорусский президент тогда напомнил о разных условиях для потребителей газа в двух странах, когда для белорусских потребителей он отличается почти в два раза (130 долларов за кубометр против 70 в соседней Смоленской области).