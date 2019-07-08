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РФ будет обсуждать цены на газ для Беларуси только после решения вопроса по интеграции
09.07.2019 10:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российская сторона не намерена вести переговоры с Беларусью касательно цены на газ до завершения процесса обсуждения интеграции.
Как сообщил российский вице-премьер Дмитрий Козак в кулуарах выставки ИННОПРОМ, обсуждается вопрос о создании единого или общего рынков газа. Он также отметил, что задача стоит комплексная и многоплановая.
«Мы пока проводим переговоры по углублению интеграционных процессов. После того, как закончим диалог на эту тему, станет ясно, когда и каким образом мы будем сближать наши рынки газа, делать единый рынок или общий рынок газа», -
Напомним, что ранее замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский
В минувшем году во время заседания Высшего евразийского экономического совета между Александром Лукашенко иВладимиром Путиным возник спор на тему цены на газ. Белорусский президент тогда
Через несколько дней после спора двух президентов российская сторона начала намекать на более глубокую интеграцию с Беларусью взамен на низкие цены на газ. Так, глава российского Минфина Антон Силуанов
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Российская сторона не намерена вести переговоры с Беларусью касательно цены на газ до завершения процесса обсуждения интеграции.
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