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Лукашенко подчеркивает важность решения текущих вопросов в сотрудничестве с Россией

09.07.2019 11:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Лукашенко подчеркивает важность решения текущих вопросов в сотрудничестве с Россией
Во время встречи

9 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность решения текущих вопросов в сотрудничестве с Россией, а не только стратегических. Об этом он заявил сегодня на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо решать и текущие вопросы, которых у нас с Россией немало. Например, у нас сегодня порядка 80 предприятий закрыты Россельхознадзором или каким-то там органом в России, а может быть, и правительством. Скорее всего, правительством. Закрыты к поставкам нашей продукции в Россию. Притом под надуманным предлогом. Ведь можно принять и обосновать любое решение", - отметил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность решения текущих вопросов в сотрудничестве с Россией, а не...
 
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