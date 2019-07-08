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Углубление интеграции Беларуси и России будет активно обсуждаться на VI Форуме регионов - Мясникович
09.07.2019 11:28 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Михаил Мясникович. Фото из архива
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы углубления интеграции Беларуси и России будут активно обсуждаться на VI Форуме регионов. Об этом сегодня на заседании оргкомитета по его подготовке и проведению сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Мясникович отметил, что актуальность форума заключается, в частности, в том, что и накануне, и в процессе его проведения будут очень активно на самом высоком уровне обсуждаться вопросы углубления интеграции Беларуси и России. В этой связи он ориентировал белорусских участников на то, чтобы поднимать входящие в их компетенцию вопросы с конкретными предложениями.
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Углубление интеграции Беларуси и России будет активно обсуждаться на VI Форуме регионов - Мясникович
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы углубления интеграции Беларуси и России будут активно обсуждаться на VI Форуме регионов. Об этом сегодня на заседании...
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