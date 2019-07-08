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Лукашенко обсудил с Гуцериевым строительство Нежинского ГОК и перспективы реализации продукции

09.07.2019 12:17 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Лукашенко обсудил с Гуцериевым строительство Нежинского ГОК и перспективы реализации продукции
Во время встречи

9 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с предпринимателем Михаилом Гуцериевым строительство Нежинского горно-обогатительного комбината и перспективы реализации продукции, передает корреспондент БЕЛТА.

Нежинский горно-обогатительный на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Его реализует ИООО "Славкалий", входящее в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева.

/Будет дополнено/. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с предпринимателем Михаилом Гуцериевым строительство Нежинского...
 
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