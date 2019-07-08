Лукашенко высказался о тайных договоренностях на Валааме

На встрече президентов Беларуси и России на Валааме не предполагается заключать никаких тайных договоренностей.

Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой 9 июля, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко отметил активное муссирование оппозиционными СМИ поездки на Валаам как возможности для заключения тайных договоренностей.

«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного», - заявил президент.

Он отметил, что нужно решить очень много вопросов, в том числе и по графикам проведения встреч высших органов: союзного правительства, Высшего госсовета.

«Времени совсем не осталось. Загнали себя в угол и ничего не делаем для того, чтобы выйти оттуда», - резюмировал глава государства.

Среди нерешенных проблемы с поставками в РФ продукции. Россельхознадзором закрыты порядка 80 белорусских предприятий.

«Россельхознадзором или каким-то там органом в России, а может быть, и правительством. Скорее всего, правительством. Закрыты к поставкам нашей продукции в Россию. Притом под надуманным предлогом», - заявил глава государства.

«Если мы так друг с другом сегодня строим отношения, слушайте, о какой общей валюте и вхождении или объединении государств можно говорить…», - сказал он.

В качестве примера президент привел вопрос доступа к госзаказам, отметив, что предприятия Беларуси и России должны быть в равных условиях.