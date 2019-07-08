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Лукашенко высказался о тайных договоренностях на Валааме
09.07.2019 15:02 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
На встрече президентов Беларуси и России на Валааме не предполагается заключать никаких тайных договоренностей.
Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой 9 июля,
Лукашенко отметил активное муссирование оппозиционными СМИ поездки на Валаам как возможности для заключения тайных договоренностей.
«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного», - заявил президент.
Он отметил, что нужно решить очень много вопросов, в том числе и по графикам проведения встреч высших органов: союзного правительства, Высшего госсовета.
«Времени совсем не осталось. Загнали себя в угол и ничего не делаем для того, чтобы выйти оттуда», - резюмировал глава государства.
Среди нерешенных проблемы с поставками в РФ продукции. Россельхознадзором закрыты порядка 80 белорусских предприятий.
«Россельхознадзором или каким-то там органом в России, а может быть, и правительством. Скорее всего, правительством. Закрыты к поставкам нашей продукции в Россию. Притом под надуманным предлогом», - заявил глава государства.
«Если мы так друг с другом сегодня строим отношения, слушайте, о какой общей валюте и вхождении или объединении государств можно говорить…», - сказал он.
В качестве примера президент привел вопрос доступа к госзаказам, отметив, что предприятия Беларуси и России должны быть в равных условиях.
Напомним, предыдущая встреча лидеров Беларуси и России
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На встрече президентов Беларуси и России на Валааме не предполагается заключать никаких тайных договоренностей.
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