Рапота рассказал, когда отменят роуминг и признают визы

Процесс отмены роуминга между Беларусь и Россией движется медленно, а вопрос взаимного признания виз практически готов, его осталось подписать на политическом уровне.

Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 9 июля в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Меня, конечно, огорчает то, что он так медленно движется, но радует, что он все-таки движется. Есть желание решить проблему», - сказал Рапота.

По его словам, в вопросе сделано много: если раньше не было желания этим заниматься, то теперь решается, как это сделать.

Что касается взаимного подписания виз, то для этого все готово, нужно лишь политическое решение. Технические вопросы уже решены, осталось их согласовать. По словам госсекретаря, окончательно согласование должно поступить с белорусской стороны.

Полное взаимное признание виз - это разрешение на временное пребывание и вида на жительство, открытие совместной границы для иностранных граждан. Предполагается, что благодаря таким мерам будут сняты барьеры по транзиту через Беларусь и Россию.

О том, что Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз «в самое ближайшее время», власти сообщали уже несколько раз. Вопрос не может решиться уже несколько лет. 2 апреля этого года глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщал , что соглашение с Россией о взаимном признании виз вступит в силу в 2019 году.