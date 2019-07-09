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Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

10.07.2019 10:52 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной обстановке погоны генерал-майора получили начальник управления Следственного комитета по Гомельской области Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета по Могилевской области Андрей Лис, первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел - начальник штаба Игорь Бурмистров, начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома Александр Васильев.

Президент также вручил погоны генерал-майора начальнику 72-го гвардейского объединенного учебного центра Вооруженных Сил Владиславу Будику, помощнику министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальнику главного управления идеологической работы Министерства обороны Леониду Касинскому, начальнику связи Вооруженных Сил - начальнику управления связи Генерального штаба Олегу Мищенко, заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Анатолию Долголевцу.

Во Дворце Независимости чествовали и выпускников, окончивших военные учебные заведения с отличными показателями в учебе. Глава государства вручил им специальные листы об объявлении Благодарности Президента Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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10 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому...
 
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