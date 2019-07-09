Лукашенко подчеркивает важность мира в Беларуси в эпоху глобальной военной нестабильности

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность мира и спокойствия на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности. Об этом он заявил сегодня во Дворце Независимости на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает корреспондент БЕЛТА.

"На вас возлагается ответственность за мир и спокойствие на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности, - сказал Президент. - В период, когда международная система безопасности находится под угрозой разрушения. Это вызовы, которые вы должны объективно оценивать и которым должны быть готовы противостоять".

Александр Лукашенко подчеркнул, что профессионализм офицеров, их высокие моральные качества и стремление самоотверженно защищать свою землю являются гарантией мирной и созидательной жизни белорусского государства.

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