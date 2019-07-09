ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посол Беларуси: подготовка визита Лукашенко в Латвию продолжается

10.07.2019 11:20 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Латвию продолжается. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович рассказал в интервью журналу "Открытый город", сообщает БЕЛТА.

"Визит готовится, но пока отложен: у вас были выборы президента, выборы в Европарламент, у нашего главы государства плотный график. Но могу сказать, что Александр Григорьевич относится к визиту очень прагматично", - заявил Василий Маркович.

По его словам, под встречу на высшем уровне должны быть подготовлены хорошие экономические контракты, которые стали бы дополнительным стимулом для развития торгово-экономических отношений между странами.

Посол подчеркнул, что Беларусь в первую очередь стремится выстраивать теплые дружеские отношения с соседями, ведь от этого зависит благополучие и самой республики. Он обратил внимание, что между правительствами, парламентами, рядом министерств Беларуси и Латвии сложилось хорошее сотрудничество.

"За март-апрель в Латвии побывало столько делегаций из Беларуси, сколько не было, наверное, за 5 предыдущих лет. Это руководители министерств, ведомств, государственных концернов, которые заинтересованы в работе с латвийской стороной, - отметил дипломат. - Это проекты, связанные с интересами Белорусской калийной компании, Белорусской нефтяной компании, с планами Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", со строительством у нас нового целлюлозного комбината… Я всегда говорю партнерам из Латвии: коллеги, не сидите в кабинетах, ищите грузы, знакомьтесь с руководством предприятий, где могут быть перспективы".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Латвию продолжается. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика