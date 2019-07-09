Посол Беларуси: подготовка визита Лукашенко в Латвию продолжается

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Латвию продолжается. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович рассказал в интервью журналу "Открытый город", сообщает БЕЛТА.

"Визит готовится, но пока отложен: у вас были выборы президента, выборы в Европарламент, у нашего главы государства плотный график. Но могу сказать, что Александр Григорьевич относится к визиту очень прагматично", - заявил Василий Маркович.

По его словам, под встречу на высшем уровне должны быть подготовлены хорошие экономические контракты, которые стали бы дополнительным стимулом для развития торгово-экономических отношений между странами.

Посол подчеркнул, что Беларусь в первую очередь стремится выстраивать теплые дружеские отношения с соседями, ведь от этого зависит благополучие и самой республики. Он обратил внимание, что между правительствами, парламентами, рядом министерств Беларуси и Латвии сложилось хорошее сотрудничество.

"За март-апрель в Латвии побывало столько делегаций из Беларуси, сколько не было, наверное, за 5 предыдущих лет. Это руководители министерств, ведомств, государственных концернов, которые заинтересованы в работе с латвийской стороной, - отметил дипломат. - Это проекты, связанные с интересами Белорусской калийной компании, Белорусской нефтяной компании, с планами Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", со строительством у нас нового целлюлозного комбината… Я всегда говорю партнерам из Латвии: коллеги, не сидите в кабинетах, ищите грузы, знакомьтесь с руководством предприятий, где могут быть перспективы".-0-