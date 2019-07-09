ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко раздал генеральские погоны

10.07.2019 13:46 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.

«Примером доблести и честного служения Отечеству являются для вас военнослужащие, удостоенные генеральских званий. В Беларуси таких немного, и достигнутая ими планка очень высока», - сказал Лукашенко.

Погоны генерал-майора получили начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра Вооруженных Сил Владислав Будик, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский, начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генерального штаба Олег Мищенко и первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел - начальник штаба Игорь Бурмистров.

Кроме того, официальный белорусский лидер вручил погоны генерал-майора юстиции начальнику управления Следственного комитета по Гомельской области Сергею Паско, начальнику управления Следственного комитета по Могилевской области Андрею Лису. Погоны генерал-майора милиции вручены начальнику управления внутренних дел Гомельского облисполкома Александру Васильеву, а погоны генерал-майора внутренней службы - заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Анатолию Долголевцу.

Во Дворце Независимости поздравили и выпускников-отличников военных учебных заведений, сообщает пресс-служба президента.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.
 
Новости дня
Новости политики
 
Посол Беларуси: подготовка визита Лукашенко в Латвию продолжается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика