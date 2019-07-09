Лукашенко раздал генеральские погоны

Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.

«Примером доблести и честного служения Отечеству являются для вас военнослужащие, удостоенные генеральских званий. В Беларуси таких немного, и достигнутая ими планка очень высока», - сказал Лукашенко.

Погоны генерал-майора получили начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра Вооруженных Сил Владислав Будик, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский, начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генерального штаба Олег Мищенко и первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел - начальник штаба Игорь Бурмистров.

Кроме того, официальный белорусский лидер вручил погоны генерал-майора юстиции начальнику управления Следственного комитета по Гомельской области Сергею Паско, начальнику управления Следственного комитета по Могилевской области Андрею Лису. Погоны генерал-майора милиции вручены начальнику управления внутренних дел Гомельского облисполкома Александру Васильеву, а погоны генерал-майора внутренней службы - заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Анатолию Долголевцу.