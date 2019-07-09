ЕС меняет главу своего представительства в Беларуси

На место Андреа Викторин будут предлагать кандидатуру Дирка Шубеля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини номинировала его на данный пост, однако его должны одобрить в Минске.

На данный момент представительство ЕС в Беларуси возглавляет Андреа Викторин, накануне ее номинировали на аналогичную должность в Армении. Что касается кандидатуры Дирка Шубеля, то сейчас он возглавляет управление Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России.

«Уверена, что траектория взаимодействия, которую мы смогли задать за последние четыре года, траектория открытости и конструктивного диалога будет сохранена и после того, как я завершу свою деятельность здесь», - сказала Андреа Викторин, комментируя информацию о смене главы представительства ЕС в Беларуси.

Отвечая на вопрос о подписании Беларусью и ЕС визового соглашения и соглашения о реадмиссии, Андреа Викторин отметила, что их заключение придется уже на срок работы ее преемника, пишет БЕЛТА .