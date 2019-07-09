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ЕС меняет главу своего представительства в Беларуси

10.07.2019 16:35 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На место Андреа Викторин будут предлагать кандидатуру Дирка Шубеля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини номинировала его на данный пост, однако его должны одобрить в Минске.

На данный момент представительство ЕС в Беларуси возглавляет Андреа Викторин, накануне ее номинировали на аналогичную должность в Армении. Что касается кандидатуры Дирка Шубеля, то сейчас он возглавляет управление Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России.

«Уверена, что траектория взаимодействия, которую мы смогли задать за последние четыре года, траектория открытости и конструктивного диалога будет сохранена и после того, как я завершу свою деятельность здесь», - сказала Андреа Викторин, комментируя информацию о смене главы представительства ЕС в Беларуси.

Отвечая на вопрос о подписании Беларусью и ЕС визового соглашения и соглашения о реадмиссии, Андреа Викторин отметила, что их заключение придется уже на срок работы ее преемника, пишет БЕЛТА.

Отметим, что глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин на экспертном семинаре «10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы» 4 июня в Минске рассказала, почему отношения Беларуси и ЕС «буксуют». Как отметила представитель ЕС в Беларуси, у Евросоюза есть желание видеть в нашей стране реформы, способные улучшить жизнь людей и приблизить их к европейскому уровню.
 
Теги: Минск
 
 
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На место Андреа Викторин будут предлагать кандидатуру Дирка Шубеля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини...
 
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