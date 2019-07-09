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Пути развития белорусско-американских отношений: глава МИД принял представителя Госдепа США

10.07.2019 18:18 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Беларусь второй раз за полгода. 

В ходе переговоров стороны обсудили «широкий круг вопросов повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений», сообщили в МИД Беларуси.

Кент находится в Беларуси с двухдневным визитом. 9 июля, по данным посольства США, он побывал у памятника Максиму Богдановичу возле Большого театра, где «имел честь отдать дань памяти выдающемуся классику и поразмышлять о наследии белорусской литературы и современного литературного белорусского языка».

Первый визит Кента был в марте, он также встречался с Макеем. Во время визита Кента белорусская сторона сообщила об отмене ограничения на количество сотрудников американского посольства. Эксперты считают, что двусторонние отношения хоть и без сенсаций и прорывов, но двигаются в правильном направлении.

«Я приехал в Минск, чтобы еще раз заявить о нашей поддержке суверенитета и независимости Беларуси и подтвердить наше стремление к конструктивным отношениям с народом и властями Беларуси», — заявил тогда Джордж Кент.

Вашингтон был удовлетворен прогрессом, достигнутым в двусторонних отношениях за последнее время, в том числе — увеличением количества сотрудников американского посольства в Беларуси. Однако дата приезда посла США в Минске остается неизвестной: «решение технических и бюрократических нюансов потребует времени».

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Беларусь второй раз за полгода. Другой информации о встрече нет, однако ранее стороны...
 
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