Пути развития белорусско-американских отношений: глава МИД принял представителя Госдепа США

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Беларусь второй раз за полгода.

В ходе переговоров стороны обсудили «широкий круг вопросов повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений», сообщили в МИД Беларуси.

Кент находится в Беларуси с двухдневным визитом. 9 июля, по данным посольства США , он побывал у памятника Максиму Богдановичу возле Большого театра, где «имел честь отдать дань памяти выдающемуся классику и поразмышлять о наследии белорусской литературы и современного литературного белорусского языка».

Первый визит Кента был в марте, он также встречался с Макеем. Во время визита Кента белорусская сторона сообщила об отмене ограничения на количество сотрудников американского посольства. Эксперты считают, что двусторонние отношения хоть и без сенсаций и прорывов, но двигаются в правильном направлении .

«Я приехал в Минск, чтобы еще раз заявить о нашей поддержке суверенитета и независимости Беларуси и подтвердить наше стремление к конструктивным отношениям с народом и властями Беларуси», — заявил тогда Джордж Кент.

Вашингтон был удовлетворен прогрессом, достигнутым в двусторонних отношениях за последнее время, в том числе — увеличением количества сотрудников американского посольства в Беларуси. Однако дата приезда посла США в Минске остается неизвестной: «решение технических и бюрократических нюансов потребует времени».