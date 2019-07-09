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Пути развития белорусско-американских отношений: глава МИД принял представителя Госдепа США
10.07.2019 18:18 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Беларусь второй раз за полгода.
В ходе переговоров стороны обсудили «широкий круг вопросов повестки дня, включая пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений»,
Кент находится в Беларуси с двухдневным визитом. 9 июля,
Первый визит Кента был в марте, он также встречался с Макеем. Во время визита Кента белорусская сторона сообщила об отмене ограничения на количество сотрудников американского посольства. Эксперты считают, что двусторонние отношения хоть и без сенсаций и прорывов, но
«Я приехал в Минск, чтобы еще раз заявить о нашей поддержке суверенитета и независимости Беларуси и подтвердить наше стремление к конструктивным отношениям с народом и властями Беларуси», —
Вашингтон был удовлетворен прогрессом, достигнутым в двусторонних отношениях за последнее время, в том числе — увеличением количества сотрудников американского посольства в Беларуси. Однако дата приезда посла США в Минске остается неизвестной: «решение технических и бюрократических нюансов потребует времени».
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Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Беларусь второй раз за полгода. Другой информации о встрече нет, однако ранее стороны...
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