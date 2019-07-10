ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутат требует от властей информацию о ходе интеграционных переговоров с РФ

11.07.2019 10:12 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая написала заявление в прокуратуру на министра экономики Беларуси. Канопацкая пытается добиться от властей информации о том, какие интеграционные предложения в адрес Беларуси озвучивает Россия, но не получает ответа на свои вопросы.

Как сообщила депутат в своей социальной сети, с мая этого года она требует «полную информацию о происходящих процессах интеграции России и Беларуси, о работе как самостоятельной, так и совместной белорусской и российской рабочих групп по интеграции в рамках Союзного государства», однако, на ее запрос в адрес министра экономики Дмитрия Крутого она не получила полного ответа.

«Была вынуждена обратиться в прокуратуру в связи с ответами не по существу от руководителя белорусской рабочей группы по вопросам интеграции в рамках Союзного государства. Напомню, я запрашивала документы с предложениями аналогичной российской группы и ответами на них белорусской. Информация о существовании этих документов неоднократно озвучивалась различными официальными лицами России и Беларуси вплоть до премьерского уровня», — написала Канопацкая в сопроводительном комментарии в соцсетях, отметив, что в обращении о проверке соблюдения законности, датированном 9 июля, отмечается, что ответа по существу на запрос Канопацкой от 24 мая от Крутого нет уже 46 дней.

Напомним, что в конце минувшего года Россия заявила о намерении обсуждать все важнейшие экономические вопросы с Беларусью лишь после углубления интеграционных процессов в рамках договора о Союзном государстве. Все переговоры. которые ведут на протяжении этих месяцев стороны, засекречены: никаких подробностей того, какие условия выставляет Россия Беларуси, нет.

Периодически всплывающая информация о том, какие темы обсуждают стороны, говорит о возможных крайне серьезных политических изменениях, которые коснутся Беларуси. В частности, в начале июня министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что Центробанк РФ и Нацбанк Беларуси обсуждают возможность введения единой валюты. А глава Минфина РФ Антон Силуанов в очередной раз подчеркнул: кредиты и компенсация за налоговый маневр Беларусь получит только после интеграции с РФ. Белорусские чиновники, при этом, подтверждают такой предмет переговоров только по прошествии определенного времени. 

В целом же интеграционные переговоры проходят без ведома белорусского народа, тогда как Россия еще недавно предлагала едва ли не поглощение Беларуси: введение российского рубля и единого суда и таможни
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая написала заявление в прокуратуру на министра экономики Беларуси.
 
Новости дня
Новости политики
 
Пути развития белорусско-американских отношений: глава МИД принял представителя Госдепа США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика