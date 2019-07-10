Депутат требует от властей информацию о ходе интеграционных переговоров с РФ

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая написала заявление в прокуратуру на министра экономики Беларуси. Канопацкая пытается добиться от властей информации о том, какие интеграционные предложения в адрес Беларуси озвучивает Россия, но не получает ответа на свои вопросы.

Как сообщила депутат в своей социальной сети, с мая этого года она требует «полную информацию о происходящих процессах интеграции России и Беларуси, о работе как самостоятельной, так и совместной белорусской и российской рабочих групп по интеграции в рамках Союзного государства», однако, на ее запрос в адрес министра экономики Дмитрия Крутого она не получила полного ответа.

«Была вынуждена обратиться в прокуратуру в связи с ответами не по существу от руководителя белорусской рабочей группы по вопросам интеграции в рамках Союзного государства. Напомню, я запрашивала документы с предложениями аналогичной российской группы и ответами на них белорусской. Информация о существовании этих документов неоднократно озвучивалась различными официальными лицами России и Беларуси вплоть до премьерского уровня», — написала Канопацкая в сопроводительном комментарии в соцсетях, отметив, что в обращении о проверке соблюдения законности, датированном 9 июля, отмечается, что ответа по существу на запрос Канопацкой от 24 мая от Крутого нет уже 46 дней.

Напомним, что в конце минувшего года Россия заявила о намерении обсуждать все важнейшие экономические вопросы с Беларусью лишь после углубления интеграционных процессов в рамках договора о Союзном государстве. Все переговоры. которые ведут на протяжении этих месяцев стороны, засекречены: никаких подробностей того, какие условия выставляет Россия Беларуси, нет.

Периодически всплывающая информация о том, какие темы обсуждают стороны, говорит о возможных крайне серьезных политических изменениях, которые коснутся Беларуси. В частности, в начале июня министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что Центробанк РФ и Нацбанк Беларуси обсуждают возможность введения единой валюты. А глава Минфина РФ Антон Силуанов в очередной раз подчеркнул: кредиты и компенсация за налоговый маневр Беларусь получит только после интеграции с РФ. Белорусские чиновники, при этом, подтверждают такой предмет переговоров только по прошествии определенного времени.