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Таисия Повалий удостоена награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию"

11.07.2019 21:08 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий удостоена специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Глава государства Александр Лукашенко вручил ее украинской певице во время торжественного открытия XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что "Славянский базар", на котором за 28 лет выросло целое поколение, полон добрых традиций. И одна из них - чествовать в день открытия замечательных артистов, чье творчество способствует укреплению дружбы между народами.

"В нынешнем году специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" мы вручаем выдающейся певице и доброму другу не только Беларуси, но и России - народной артистке Украины Таисии Повалий", - сказал Президент.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий удостоена специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и...
 
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