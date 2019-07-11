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Стало известно, когда могут отменить роуминг между РФ и Беларусью
12.07.2019 11:15 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко назвал дату к которой между Россией и Беларусью может быть отменен роуминг.
По словам посла, белорусское и российское министерства связи пришли к консенсусу в вопросе отмены роуминга, что дает возможность говорить о скором подписании соответствующего документа президентами двух стран.
«Там есть какие-то нюансы, но фактически и ваше министерство, и наше министерство информации и связи уже пришли к какому-то консенсусу. Если президенты поручают, то надо исполнять. Я знаю, срок такой есть», - отметил Семашко во время посещения Новгородской области РФ.
Семашко заявил, что тема отмены роуминга обсуждается уже довольно давно, но точку в данном вопросе могут поставить уже совсем скоро.
«Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ», - цитирует Семашко
Напомним, что госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 9 июля в интервью телеканалу «Беларусь 1»
Ранее министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган
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Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко назвал дату к которой между Россией и Беларусью может быть отменен роуминг.
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