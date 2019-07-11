Стало известно, когда могут отменить роуминг между РФ и Беларусью

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко назвал дату к которой между Россией и Беларусью может быть отменен роуминг.

По словам посла, белорусское и российское министерства связи пришли к консенсусу в вопросе отмены роуминга, что дает возможность говорить о скором подписании соответствующего документа президентами двух стран.

«Там есть какие-то нюансы, но фактически и ваше министерство, и наше министерство информации и связи уже пришли к какому-то консенсусу. Если президенты поручают, то надо исполнять. Я знаю, срок такой есть», - отметил Семашко во время посещения Новгородской области РФ.

Семашко заявил, что тема отмены роуминга обсуждается уже довольно давно, но точку в данном вопросе могут поставить уже совсем скоро.

«Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ», - цитирует Семашко ТАСС .

Напомним, что госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 9 июля в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил , что процесс отмены роуминга между Беларусь и Россией движется медленно, а вопрос взаимного признания виз практически готов, его осталось подписать на политическом уровне.