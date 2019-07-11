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Стало известно, когда могут отменить роуминг между РФ и Беларусью

12.07.2019 11:15 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко  назвал дату к которой между Россией и Беларусью может быть отменен роуминг. 

По словам посла, белорусское и российское министерства связи пришли к консенсусу в вопросе отмены роуминга, что дает возможность говорить о скором подписании соответствующего документа президентами двух стран.

«Там есть какие-то нюансы, но фактически и ваше министерство, и наше министерство информации и связи уже пришли к какому-то консенсусу. Если президенты поручают, то надо исполнять. Я знаю, срок такой есть», - отметил Семашко во время посещения Новгородской области РФ.

Семашко заявил, что тема отмены роуминга обсуждается уже довольно давно, но точку в данном вопросе могут поставить уже совсем скоро.

«Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ», - цитирует Семашко ТАСС.

Напомним, что госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 9 июля в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что процесс отмены роуминга между Беларусь и Россией движется медленно, а вопрос взаимного признания виз практически готов, его осталось подписать на политическом уровне.

Ранее министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган заявил, что роуминг между Рф и нашей страной, вероятнее всего, не удастся отменить до конца текущего года.

 
 
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Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко  назвал дату к которой между Россией и Беларусью может быть отменен роуминг. 
 
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