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Лукашенко принял приглашение встретиться с Зеленским
15.07.2019 19:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко поедет осенью в Житомир, чтобы принять участие в работе второго Форума регионов Беларуси и Украины и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы получили ряд позитивных сигналов и от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире», - рассказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.
По его словам, Лукашенко предложение принял,
Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях, считает Сокол. Для подготовки к форуму в Украине уже сформирован состав белорусского оргкомитета.
При этом он добавил, что белорусская сторона уже сформировала республиканский комитет, который занимается подготовкой к региональному форуму двух стран, запланированному на осень текущего года.
Первый форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре прошлого года в Гомеле. В нем принимали участие и главы двух государств.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля
Пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко полностью
Президент РФ Владимир Путин 11 июля
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Александр Лукашенко поедет осенью в Житомир, чтобы принять участие в работе второго Форума регионов Беларуси и Украины и встретиться с президентом Украины...
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