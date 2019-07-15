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Лукашенко принял приглашение встретиться с Зеленским

15.07.2019 19:13 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко поедет осенью в Житомир, чтобы принять участие в работе второго Форума регионов Беларуси и Украины и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы получили ряд позитивных сигналов и от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире», - рассказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

По его словам, Лукашенко предложение принял, передает БелТА.

Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях, считает Сокол. Для подготовки к форуму в Украине уже сформирован состав белорусского оргкомитета.

При этом он добавил, что белорусская сторона уже сформировала республиканский комитет, который занимается подготовкой к региональному форуму двух стран, запланированному на осень текущего года.

Первый форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре прошлого года в Гомеле. В нем принимали участие и главы двух государств.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля пригласил российского коллегу Владимира Путина на разговор в Минск, заявив, что не будет менять формат встречи. Украинский президент предложил пригласить также руководящих лиц Великобритании, Германии, Франции и США.

Пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко полностью поддержала предложение Владимира Зеленского о переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин 11 июля заявил, что не имеет ничего против встречи в Минске для обсуждения ситуации на Донбассе, как предложил Владимир Зеленский.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Александр Лукашенко поедет осенью в Житомир, чтобы принять участие в работе второго Форума регионов Беларуси и Украины и встретиться с президентом Украины...
 
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