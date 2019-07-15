|
Макей о белорусско-российских переговорах в Санкт-Петербурге: думаю, что встреча будет содержательная
16.07.2019 10:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Владимир Макей. Фото из архива
16 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уверен в содержательности предстоящей в Санкт-Петербурге белорусско-российской встречи на высшем уровне. Об этом он сегодня заявил журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.
"Завтра-послезавтра будет встреча. Думаю, что она будет содержательная, потому что группа (белорусско-российская. - Прим. БЕЛТА) провела определенную работу. Важно будет обсудить те договоренности, которые достигнуты", - сказал министр.
По словам Владимира Макея, по отдельным вопросам существуют некоторые различные оценки. "Думаю, в ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс дальнейшей интеграции", - отметил он.
Как сообщалось БЕЛТА,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макей о белорусско-российских переговорах в Санкт-Петербурге: думаю, что встреча будет содержательная
16 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уверен в содержательности предстоящей в Санкт-Петербурге...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)