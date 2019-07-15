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Макей о белорусско-российских переговорах в Санкт-Петербурге: думаю, что встреча будет содержательная

16.07.2019 10:17 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Макей о белорусско-российских переговорах в Санкт-Петербурге: думаю, что встреча будет содержательная
Владимир Макей. Фото из архива

16 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уверен в содержательности предстоящей в Санкт-Петербурге белорусско-российской встречи на высшем уровне. Об этом он сегодня заявил журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завтра-послезавтра будет встреча. Думаю, что она будет содержательная, потому что группа (белорусско-российская. - Прим. БЕЛТА) провела определенную работу. Важно будет обсудить те договоренности, которые достигнуты", - сказал министр.

По словам Владимира Макея, по отдельным вопросам существуют некоторые различные оценки. "Думаю, в ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс дальнейшей интеграции", - отметил он.

Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге вместе с Президентом России Владимиром Путиным он 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства. Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уверен в содержательности предстоящей в Санкт-Петербурге...
 
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