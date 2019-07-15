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20 июля во Дворце культуры профсоюзов состоится встреча с главой Бреста
16.07.2019 16:56 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обращение председателя Брестского горисполкома А.С.Рогачука к жителям города
Уважаемые брестчане!
Приглашаю вас принять участие в традиционной встрече с руководством города, депутатским корпусом, представителями жилищно-коммунального хозяйства и других городских служб.
Цель мероприятия — эффективное рассмотрение проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Вы сможете задать интересующие вопросы, связанные с работой городских служб и исполнительной власти, озвучить свои предложения и идеи по той или иной теме.
Свои вопросы Вы можете направить заблаговременно с 17 по 19 июля 2019 г. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) часов, позвонив по телефону 21-02-39.
Встреча состоится 20 июля 2019 года во Дворце культуры профсоюзов (ул. Московская, 275).
Начало в 12.00.
Жду вас для диалога!
Председатель Брестского городского
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