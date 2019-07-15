20 июля во Дворце культуры профсоюзов состоится встреча с главой Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Обращение председателя Брестского горисполкома А.С.Рогачука к жителям города





Уважаемые брестчане!

Приглашаю вас принять участие в традиционной встрече с руководством города, депутатским корпусом, представителями жилищно-коммунального хозяйства и других городских служб.

Цель мероприятия — эффективное рассмотрение проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Вы сможете задать интересующие вопросы, связанные с работой городских служб и исполнительной власти, озвучить свои предложения и идеи по той или иной теме.

Свои вопросы Вы можете направить заблаговременно с 17 по 19 июля 2019 г. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) часов, позвонив по телефону 21-02-39.

Встреча состоится 20 июля 2019 года во Дворце культуры профсоюзов (ул. Московская, 275).





Начало в 12.00.

Жду вас для диалога!

Председатель Брестского городского

исполнительного комитета А.С.Рогачук