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20 июля во Дворце культуры профсоюзов состоится встреча с главой Бреста

16.07.2019 16:56 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обращение председателя Брестского горисполкома А.С.Рогачука к жителям города

20 июля во Дворце культуры профсоюзов состоится встреча с главой Бреста

Уважаемые брестчане!

Приглашаю вас принять участие в традиционной встрече с руководством города, депутатским корпусом, представителями жилищно-коммунального хозяйства и других городских служб.

Цель мероприятия — эффективное рассмотрение проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Вы сможете задать интересующие вопросы, связанные с работой городских служб и исполнительной власти, озвучить свои предложения и идеи по той или иной теме.

Свои вопросы Вы можете направить заблаговременно с 17 по 19 июля 2019 г. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) часов, позвонив по телефону 21-02-39.

Встреча состоится 20 июля 2019 года во Дворце культуры профсоюзов (ул. Московская, 275).

20 июля во Дворце культуры профсоюзов состоится встреча с главой Бреста

Начало в 12.00.

Жду вас для диалога!

Председатель Брестского городского
исполнительного комитета А.С.Рогачук

Смотрите, как это было в 2018 году (или вот ещё вариант текста и фото), а вот как проходила встреча в 2017 году. Подобное общение с жителями города стало уже традиционным для председателя Брестского горисполкома, на этот раз мы постараемся вести текстовую трансляцию на сайте и передать ему ваши вопросы, которые можно задать в комментариях к этой статье.

 
 
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