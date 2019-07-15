ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко наградил губернатора Приморского края

16.07.2019 16:36 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России, мы готовы поставлять технику, создавать предприятия и помогать развитию аграрного сектора, пообещал Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Олегом Кожемяко.

Расстояния не важны, уверен Лукашенко, хотя будь Приморский край поближе, «мы больше могли бы сделать и для России, и для Беларуси».

«Если вы в Приморье определились и видите там нашу роль, будьте уверены, что мы готовы свою роль сыграть», - заверил официальный лидер Беларуси.

Что готова Беларусь (по версии Лукашенко) сделать для Приморского края

1. Поставлять в Приморье сельхозтехнику,

2. Поставлять продукцию машиностроения,

3. Поставлять транспорт для пассажирских перевозок.

4. Помогать в развитии аграрного комплекса

5. Оказать любую поддержку и помощь

Лукашенко уверен, каким бы регионом не руководил Кожемяко (Сахалинской, Амурской областей России, Приморского края), отношения с ними Беларуси складывались продуктивно, сообщает пресс-служба президента.

В свою очередь Олег Кожемяко поблагодарил за оценку. «Мы реализовали много полезных проектов. И для дальневосточной земли, и для предприятий Беларуси. Создали хороший и мощный фундамент доверия, взаимоуважения. Это то, что сейчас послужит отправной точкой в развитии наших торговых, социально-экономических отношений между Приморьем и Беларусью», - сказал губернатор.

Лукашенко наградил Олега Кожемяко орденом Почета.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России, мы готовы поставлять технику, создавать предприятия и помогать развитию аграрного сектора,...
 
Новости дня
Новости политики
 
Макей о белорусско-российских переговорах в Санкт-Петербурге: думаю, что встреча будет содержательная
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика