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Лукашенко наградил губернатора Приморского края
16.07.2019 16:36 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России, мы готовы поставлять технику, создавать предприятия и помогать развитию аграрного сектора, пообещал Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Олегом Кожемяко.
Расстояния не важны, уверен Лукашенко, хотя будь Приморский край поближе, «мы больше могли бы сделать и для России, и для Беларуси».
«Если вы в Приморье определились и видите там нашу роль, будьте уверены, что мы готовы свою роль сыграть», - заверил официальный лидер Беларуси.
Что готова Беларусь (по версии Лукашенко) сделать для Приморского края
1. Поставлять в Приморье сельхозтехнику,
2. Поставлять продукцию машиностроения,
3. Поставлять транспорт для пассажирских перевозок.
4. Помогать в развитии аграрного комплекса
5. Оказать любую поддержку и помощь
Лукашенко уверен, каким бы регионом не руководил Кожемяко (Сахалинской, Амурской областей России, Приморского края), отношения с ними Беларуси складывались продуктивно,
В свою очередь Олег Кожемяко поблагодарил за оценку. «Мы реализовали много полезных проектов. И для дальневосточной земли, и для предприятий Беларуси. Создали хороший и мощный фундамент доверия, взаимоуважения. Это то, что сейчас послужит отправной точкой в развитии наших торговых, социально-экономических отношений между Приморьем и Беларусью», - сказал губернатор.
Лукашенко наградил Олега Кожемяко орденом Почета.
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Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России, мы готовы поставлять технику, создавать предприятия и помогать развитию аграрного сектора,...
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