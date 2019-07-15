Лукашенко наградил губернатора Приморского края

Беларусь готова сыграть свою роль в развитии Приморского края России, мы готовы поставлять технику, создавать предприятия и помогать развитию аграрного сектора, пообещал Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Олегом Кожемяко.

Расстояния не важны, уверен Лукашенко, хотя будь Приморский край поближе, «мы больше могли бы сделать и для России, и для Беларуси».

«Если вы в Приморье определились и видите там нашу роль, будьте уверены, что мы готовы свою роль сыграть», - заверил официальный лидер Беларуси.

Что готова Беларусь (по версии Лукашенко) сделать для Приморского края

1. Поставлять в Приморье сельхозтехнику,

2. Поставлять продукцию машиностроения,

3. Поставлять транспорт для пассажирских перевозок.

4. Помогать в развитии аграрного комплекса

5. Оказать любую поддержку и помощь

Лукашенко уверен, каким бы регионом не руководил Кожемяко (Сахалинской, Амурской областей России, Приморского края), отношения с ними Беларуси складывались продуктивно, сообщает пресс-служба президента.

В свою очередь Олег Кожемяко поблагодарил за оценку. «Мы реализовали много полезных проектов. И для дальневосточной земли, и для предприятий Беларуси. Создали хороший и мощный фундамент доверия, взаимоуважения. Это то, что сейчас послужит отправной точкой в развитии наших торговых, социально-экономических отношений между Приморьем и Беларусью», - сказал губернатор.

Лукашенко наградил Олега Кожемяко орденом Почета.