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Семашко назвал четыре основные проблемы Беларуси и России
16.07.2019 20:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Цены на нефть и на газ в странах Союзного государства должны были близкими, но есть преграды, которые не позволяют быть на равных.
Об этом и об остальных белорусско-российских проблемах заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко журналистам 16 июля, передает
Он отметил, что стоимость газа, поставки белорусских продуктов и компенсация налогового маневра – главные вопросы в белорусско-российских отношениях.
«Я бы назвал четыре проблемы, которые мы должны решить: компенсация налогового маневра, ценообразование на газ, продвижение нашей мясо-молочной продукции и продвижение промышленной продукции. Это первоочередные задачи, которые в рамках уже действующих соглашений и Союзного государства, и Евразийского экономического союза мы должны решить», - сказал Семашко.
Дипломат считает, что у Беларуси и России есть возможности для увеличения взаимного оборота. Несмотря на то, что товарооборот вырос за 2018 год на 9,4% по сравнению с 2017-м, такие результаты не удовлетворяют белорусскую сторону. И товарооборот вырос преимущественно за счет российского импорта.
Что касается ценообразования на газ, то здесь ситуация неравная, так как в Беларуси стоимость газа в два раза выше, чем для Смоленской области. В Союзном государстве цены должны быть близкими. Но и Беларусь должна активнее продвигать свою продукцию.
«С другой стороны, мы должны активнее продвигать свою продукцию, здесь вина и наших производителей, есть и определенные преграды, которые не позволяют конкурировать на равных. Мы эту тему в рамках подготовки программы реализации союзного договора решаем, она одна из ключевых», - добавил Семашко.
Владимир Семашко подчеркнул, Россия была, есть и будет для Беларуси основным рынком. «Это уже, правда, не 53-55% в структуре нашего экспорта, как это было 10-15 лет назад. Это 38,8% по факту прошлого года, но это тоже много», - отметил он.
Вместе с тем, посол считает, что эту проблему не следует связывать с вопросами углубления интеграции Беларуси и России.
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Цены на нефть и на газ в странах Союзного государства должны были близкими, но есть преграды, которые не позволяют быть на равных.
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