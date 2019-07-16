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Семашко назвал четыре основные проблемы Беларуси и России

16.07.2019 20:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Цены на нефть и на газ в странах Союзного государства должны были близкими, но есть преграды, которые не позволяют быть на равных.

Об этом и об остальных белорусско-российских проблемах заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко журналистам 16 июля, передает БЕЛТА 16 июля.

Он отметил, что стоимость газа, поставки белорусских продуктов и компенсация налогового маневра – главные вопросы в белорусско-российских отношениях.

«Я бы назвал четыре проблемы, которые мы должны решить: компенсация налогового маневра, ценообразование на газ, продвижение нашей мясо-молочной продукции и продвижение промышленной продукции. Это первоочередные задачи, которые в рамках уже действующих соглашений и Союзного государства, и Евразийского экономического союза мы должны решить», - сказал Семашко.

Дипломат считает, что у Беларуси и России есть возможности для увеличения взаимного оборота. Несмотря на то, что товарооборот вырос за 2018 год на 9,4% по сравнению с 2017-м, такие результаты не удовлетворяют белорусскую сторону. И товарооборот вырос преимущественно за счет российского импорта.

Что касается ценообразования на газ, то здесь ситуация неравная, так как в Беларуси стоимость газа в два раза выше, чем для Смоленской области. В Союзном государстве цены должны быть близкими. Но и Беларусь должна активнее продвигать свою продукцию.

«С другой стороны, мы должны активнее продвигать свою продукцию, здесь вина и наших производителей, есть и определенные преграды, которые не позволяют конкурировать на равных. Мы эту тему в рамках подготовки программы реализации союзного договора решаем, она одна из ключевых», - добавил Семашко.

Владимир Семашко подчеркнул, Россия была, есть и будет для Беларуси основным рынком. «Это уже, правда, не 53-55% в структуре нашего экспорта, как это было 10-15 лет назад. Это 38,8% по факту прошлого года, но это тоже много», - отметил он.

Вместе с тем, посол считает, что эту проблему не следует связывать с вопросами углубления интеграции Беларуси и России.

Напомним, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 25 декабря в Москве обсуждали вопросы об интеграции, энергетике и ценам на газ. Тогда же было решено создать рабочую группу из представителей правительства для решения этих проблем.

Переговоры президентов в Кремле продолжались около четырех часов. Было отмечено, что двусторонний товарооборот между Беларусь и РФ вырос за минувший год более чем на 23% и превысил $32 млрд. Главы государств поручили определиться с ценами на газ на период с 2020 года и предоставить предложения.

В прошлом году Россия заявляла, что с четвертого квартала прекратит выдачу Беларуси кредитов и беспошлинную поставку нефтепродуктов и сжиженного газа из-за потерь своего бюджета. При этом белорусский Минфин Беларуси планировала стребовать с российской стороны компенсацию за потери по налоговому маневру.

Ранее, 17 декабря минувшего года, заслушивая доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год, Лукашенко приказал чиновникам жестко экономить и призвал население не переживать из-за налогового маневра.

 
 
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Цены на нефть и на газ в странах Союзного государства должны были близкими, но есть преграды, которые не позволяют быть на равных.
 
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