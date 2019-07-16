Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Источник материала: БелТА

Фото из архива

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

Сегодня президенты проведут неформальную встречу. Ожидается также, что Александр Лукашенко и Владимир Путин посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.-0-