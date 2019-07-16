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Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
17.07.2019 09:33 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.
В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.
Сегодня президенты проведут неформальную встречу. Ожидается также, что Александр Лукашенко и Владимир Путин посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.-0-
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17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из...
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