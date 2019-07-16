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Крутой: концепт дальнейших действий по выработке предложений об интеграции в СГ согласован
17.07.2019 10:23 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Концепт дальнейших действий по выработке предложений о белорусско-российской интеграции согласован. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время VI Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для Президента, безусловно, подготовлен пакет предложений для переговоров. Рабочая группа те варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае, естественно, отработала. Я считаю, в принципе, концепт дальнейшей работы на сегодняшний день согласован", - сказал министр.
По словам Дмитрия Крутого, есть различные варианты решения отдельных вопросов. Это, предполагает он, будет обсуждаться на переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.
Как сообщалось, накануне министр иностранных дел Беларуси
По словам Владимира Макея, по отдельным вопросам существуют различные оценки. "Думаю, в ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс дальнейшей интеграции", - отметил он.-0-
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17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Концепт дальнейших действий по выработке предложений о белорусско-российской интеграции согласован. Об этом сообщил сегодня...
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