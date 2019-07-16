Беларусь и РФ сблизили позиции по программе реализации Договора о Союзном государстве - Мясникович

Источник материала: БелТА

Михаил Мясникович

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия сблизили позиции по программе действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В VI Форуме регионов 18 июля примут участие большие группы, представляющие интересы правительств. Они, по словам Михаила Мясниковича, будут рассматривать вопросы, которые касаются в первую очередь "наполнения союзного договора через обновленную актуализированную программу действий". Он отметил, что соответствующие рабочие группы фактически сблизили во многом позиции.

Обновленную программу действий Михаил Мясникович охарактеризовал как современный документ.

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Фото Максима Гучека