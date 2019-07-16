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Беларусь и Россия согласовали концепцию интеграции. Что о ней известно?

17.07.2019 14:25 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Концепт дальнейших действий по выработке предложений о белорусско-российской интеграции согласован, сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время VI Форума регионов Беларуси и России.

Пакет предложений подготовлен для президента Беларуси, добавил Крутой. По его словам, также отработаны варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае.

«Я считаю, в принципе, концепт дальнейшей работы на сегодняшний день согласован», - сказал министр.

Но при этом, чиновник признал, что есть различные варианты решения отдельных вопросов и это предмет переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге., сообщает БелТА.

Подобные подтверждения о согласовании позиций по интеграции поступили и от других чиновников. Правда, публичной информации об условиях до сих пор практически нет. Единственное, о чем они говорили, это унификация законодательства.

Что известно о переговорах по интеграции

1. На форуме будут работать рабочие группы. Они, как рассказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, будут рассматривать вопросы, которые касаются в первую очередь «наполнения союзного договора через обновленную актуализированную программу действий». Интересно, что разговор об этом идет со многими оговорками: группы фактически сблизили во многом позиции.

2. Программу действий по интеграции проведут через парламенты

«Реализовать его без участия парламентариев будет достаточно сложно, потому что красной нитью проходят вопросы, связанные с унификацией и гармонизацией законодательств двух стран», - сказал председатель Совета Республики.

Сближение законодательств необходимо, чтобы снимать существующие барьеры и не допускать их создания в дальнейшем, добавил он.

О сближении законодательства говорила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в рамках Союзного государства для углубления производственной экономической кооперации, экономического сотрудничества нужны и синхронизированные шаги по приведению законодательства. Речь в какой-то мере идет о его унификации, чтобы бизнес знал общие правила игры и вместе с парламентариями снимал существующие препоны, пояснила спикер.

3. Будут сняты «болевые точки» по грузоперевозкам

«Мы в очень тесном контакте с российскими коллегами работаем в части унификации законодательства в разных сферах транспортной деятельности, включая автомобильные перевозки, - в настоящее время работаем над соответствующим соглашением, - сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. - Планируем к концу года выйти на подписание».

Он пояснил, что этот документ будет оговаривать, в частности, вопросы регулирования разрешительной системы, использования малотоннажного транспорта.

Также он должен решать «вопросы, связанные с поездками в третьи страны и из них, а также с каботажными перевозками».

В конце минувшего года Россия заявила о намерении обсуждать все важнейшие экономические вопросы с Беларусью лишь после углубления интеграционных процессов в рамках договора о Союзном государстве. Все переговоры. которые ведут на протяжении этих месяцев стороны, засекречены: никаких подробностей того, какие условия выставляет Россия Беларуси, нет.

Сводный документ действий по интеграции Беларуси с Россией планировалось подготовить к 21 июня, чтобы согласовать его при встрече двух премьер-министров. Информации о них настолько мало, что депутат Палаты представителей Анна Канопацкая написала заявление в прокуратуру на министра экономики Беларуси. Канопацкая пытается добиться от властей информации о том, какие интеграционные предложения в адрес Беларуси озвучивает Россия, но не получает ответа на свои вопросы.

Периодически всплывающая информация о том, какие темы обсуждают стороны, говорит о возможных крайне серьезных политических изменениях, которые коснутся Беларуси. В частности, в начале июня министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что Центробанк РФ и Нацбанк Беларуси обсуждают возможность введения единой валюты. А глава Минфина РФ Антон Силуанов в очередной раз подчеркнул: кредиты и компенсация за налоговый маневр Беларусь получит только после интеграции с РФ. Белорусские чиновники, при этом, подтверждают такой предмет переговоров только по прошествии определенного времени. 

В целом же интеграционные переговоры проходят без ведома белорусского народа, тогда как Россия еще недавно предлагала едва ли не поглощение Беларуси: введение российского рубля и единого суда и таможни
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Концепт дальнейших действий по выработке предложений о белорусско-российской интеграции согласован, сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси...
 
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