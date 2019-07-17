Бессрочное перемирие на Донбассе согласовали в Минске

Бессрочное перемирие на Донбассе должно наступить с 21 июля в 00:00.

Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик 17 июля по итогам переговоров трехсторонней контактной группы в Минске.

Контактная группа приняла заявление, в котором выразила общую и твердую приверженность полному выполнению минских договоренностей.

Согласно документу, стороны отказываются от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, применения любого вида огня, включая снайперский, от размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы.

Участники конфликта обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к объектам по всей территории Украины.

По словам Сайдика, объявление бессрочного перемирия, стало возможно благодаря состоявшейся 12 июля в Париже встрече советников глав государств «нормандской четверки».

«Эта встреча имеет практическое значение для нашего сегодняшнего заседания, и я уверен, что ее результаты окажут положительное влияние на нашу будущую работу в целом», — сказал спецпредставитель председателя ОБСЕ.

Дипломат отметил, что в последнее время участились нарушения режима прекращения огня и увеличилось количество жертв среди мирного населения. Принятая договоренность стала действительно важным шагом, так как уже давно стороны не могли согласовать такое перемирие.

Трехсторонняя контактная группа в следующий раз соберется 31 июля.