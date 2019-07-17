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Бессрочное перемирие на Донбассе согласовали в Минске

18.07.2019 09:57 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Бессрочное перемирие на Донбассе должно наступить с 21 июля в 00:00.

Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик 17 июля по итогам переговоров трехсторонней контактной группы в Минске.

Контактная группа приняла заявление, в котором выразила общую и твердую приверженность полному выполнению минских договоренностей.

Согласно документу, стороны отказываются от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, применения любого вида огня, включая снайперский, от размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы.

Участники конфликта обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к объектам по всей территории Украины.

По словам Сайдика, объявление бессрочного перемирия, стало возможно благодаря состоявшейся 12 июля в Париже встрече советников глав государств «нормандской четверки».

«Эта встреча имеет практическое значение для нашего сегодняшнего заседания, и я уверен, что ее результаты окажут положительное влияние на нашу будущую работу в целом», — сказал спецпредставитель председателя ОБСЕ.

Дипломат отметил, что в последнее время участились нарушения режима прекращения огня и увеличилось количество жертв среди мирного населения. Принятая договоренность стала действительно важным шагом, так как уже давно стороны не могли согласовать такое перемирие.

На встрече стороны обменялись информацией по поводу 300 удерживаемых лиц и договорились ускорить подготовку их обмена, передает Интерфакс.

По данным пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер, участники группы договорились, что одновременно демонтируют укрепления в районе станицы Луганской, где уже завершено разведение сторон и военной техники.

Олифер также сообщила, что участники группы подтвердили информацию о местонахождении 69 граждан Украины, удерживаемых сепаратистами.

Она добавила, что в пенитенциарных учреждениях Украины находятся 208 человек, о которых запрашивали Киев представители Донбасса. Участники группы договорились как можно скорее провести юридическую подготовку к их освобождению и обмену, а также продолжить поиск других запрашиваемых лиц.

Трехсторонняя контактная группа в следующий раз соберется 31 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Бессрочное перемирие на Донбассе должно наступить с 21 июля в 00:00. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик 17 июля по итогам переговоров...
 
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