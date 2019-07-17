Лукашенко и Путин проведут двусторонние переговоры

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин принимают участие в пленарном заседании VI Форума регионов в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ОНТ 18 июля.

Форум посвящен развитию межрегиональных связей и формированию единого пространства народов Беларуси и России.

Предполагается, что президенты проведут двусторонние переговоры. 18 июля в Санкт-Петербурге пройдет основной рабочий день, планируется подписание новых соглашений и итоговой резолюции.

Накануне в городе на Неве прошли переговоры глав регионов и руководителей верхних палат парламентов двух стран. Также делегации участвовали в различных сессиях. Одна была посвящена стратегическому развитию Союзного государства.

Напомним, что ранее белорусский президент заявил , что на встрече с Путиным в Валааме не предполагается заключать никаких тайных договоренностей. Он сказал, что будут обсуждаться вопросы взаимного сотрудничества, в том числе, проблемы поставок белорусских продуктов в Россию, вопросы доступа к госзаказам, и другие. Лукашенко подчеркнул, что давно хотел побывать в святых местах.

В эти дни глава Беларуси находится в России с рабочим визитом, а 17 июля он с Владимиром Путиным и младшим сыном Николаем побывал в Валааме, где высокие гости посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, прослушали службу. Затем посетили Смоленский скит Валаамского монастыря, где побывали в церкви Смоленской иконы Божией Матери, а затем отправились на остров Светлый, где расположена Владимирская церковь и сам Свято-Владимирский скит.