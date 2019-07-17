﻿ Лукашенко и Путин проведут двусторонние переговоры. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко и Путин проведут двусторонние переговоры

18.07.2019 11:31 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин принимают участие в пленарном заседании VI Форума регионов в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ОНТ 18 июля.

Форум посвящен развитию межрегиональных связей и формированию единого пространства народов Беларуси и России.

Предполагается, что президенты проведут двусторонние переговоры. 18 июля в Санкт-Петербурге пройдет основной рабочий день, планируется подписание новых соглашений и итоговой резолюции.

Накануне в городе на Неве прошли переговоры глав регионов и руководителей верхних палат парламентов двух стран. Также делегации участвовали в различных сессиях. Одна была посвящена стратегическому развитию Союзного государства.

Напомним, что ранее белорусский президент заявил, что на встрече с Путиным в Валааме не предполагается заключать никаких тайных договоренностей. Он сказал, что  будут обсуждаться вопросы взаимного сотрудничества, в том числе, проблемы поставок белорусских продуктов в Россию, вопросы доступа к госзаказам, и другие. Лукашенко подчеркнул, что давно хотел побывать в святых местах.

В эти дни глава Беларуси находится в России с рабочим визитом, а 17 июля он с Владимиром Путиным и младшим сыном Николаем побывал в Валааме, где высокие гости посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, прослушали службу. Затем посетили Смоленский скит Валаамского монастыря, где побывали в церкви Смоленской иконы Божией Матери, а затем отправились на остров Светлый, где расположена Владимирская церковь и сам Свято-Владимирский скит.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин принимают участие в пленарном заседании VI Форума регионов в Санкт-Петербурге.
 
Новости дня
Новости политики
 
Генсек ООН высоко оценивает усилия Беларуси по укреплению безопасности в мире и регионе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика