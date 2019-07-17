Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

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18 июля, Санкт-Петербург /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора в декабре 2019 года снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы", - сказал белорусский лидер.

Владимир Путин отметил необходимость продолжить дискуссии, начатые еще накануне на неформальной встрече, а также обсудить вопросы межрегионального сотрудничества. "Все это очень важно, интересно, перспективно и полезно. У нас работает правительственная комиссия, которая, надеюсь, сегодня нам доложит о результатах работы по дальнейшему развитию Союзного государства. В этом году у нас юбилей в декабре. Поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках союзного договора, что не сделано, по каким причинам. И выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития интеграции", - сказал российский лидер.

Он особо подчеркнул, что Беларусь, безусловно, является самым близким стратегическим партнером и союзником России. "Мы работаем по всем направлениям. И в сфере безопасности, и военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растет товарооборот, что не может не радовать. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси", - добавил Президент России.

"Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше", - сказал Владимир Путин.

Встреча президентов двух стран предваряет их участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Как сообщалось, в центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин общались в неформальной обстановке. Они посетили Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь и Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, расположенные на островах в Ладожском озере.

Объем белорусско-российской торговли товарами в 2018 году составил $35,5 млрд (109,4% к уровню 2017 года), экспорт - $12,9 млрд, импорт - $22,6 млрд. Товарооборот в январе-мае 2019 года равнялся $13,8 млрд. В январе-марте 2019 года на долю России приходилось $1,2 млрд, или 40,9% общего объема привлеченных в Беларусь иностранных инвестиций.

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