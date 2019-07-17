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Вопрос об отмене роуминга будет решен в августе

18.07.2019 15:02 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Решения об отмене роуминга между Беларусью и Россией планируется принять на переговорах в Полоцке, которые состоятся 2 августа.

Об этом заявил глава Совета Республики Михаил Мясникович в рамках VI Форума регионов в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

Мясникович добавил, что белорусские операторы связи понимают проблему. А председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российская сторона также готова к принятию решения.

По данным Матвиенко, вопрос будет решен до 15 сентября. Верхние палаты парламентов Беларуси и России держат вопрос на контроле.

Мясникович и Матвиенко сегодня встретились с руководителями органов государственной власти субъектов РФ и регионов Беларуси в рамках Форума.

В то же время заместитель председателя Совета Федерации Юрия Воробьева заявила, что отмена роуминга между Беларусью и Россией зависит в данное время больше от экономики, а не от политики, так как сами владельцы мобильных сетей не могут прийти к единому решению.

По ее словам, окончательное решение не принято именно по этой причине: мобильные операторы не знают, как применить идею на практике.

По словам зампредседателя Совета Республики Марианны Щеткиной, отмена роуминга между Беларусью и Россией является сложным вопросом. Но то, что он поднят на Форуме регионов, дает надежду на его ускоренное решение.

Напомним, 9 июля госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что процесс отмены роуминга между Беларусь и Россией движется медленно, а вопрос взаимного признания виз практически готов, его осталось подписать на политическом уровне.

Напомним, вопрос отмены роуминга решается уже на протяжении нескольких лет. Ранее сообщалось, что вопрос отмены роуминга власти собирались обсуждать в первом квартале 2018 года на уровне министерств и ведомств. 22 ноября 2017 года на форуме в Москве Григорий Рапота заявил, что отмена роуминга между Беларусью и Россией – задача сложная, но ее решать нужно. Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией был внесен в Госдуму РФ 10 июля 2017 года.

 
 
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Решения об отмене роуминга между Беларусью и Россией планируется принять на переговорах в Полоцке, которые состоятся 2 августа.
 
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