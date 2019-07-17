Лукашенко заявил о принципиальных договоренностях с Путиным по интеграционной тематике

Источник материала: БелТА

18 июля, Санкт-Петербург /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, заявил о наличии принципиальных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным по интеграционной тематике, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси напомнил, что в декабре текущего года страны отметят 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства. "За прошедшее время для обеспечения равенства прав граждан наших стран сделано немало. Сегодня правительственные группы активно работают над углублением интеграции и приоритетами совместного развития. У нас с Владимиром Владимировичем (Путиным) есть принципиальные договоренности в этом плане", - заявил белорусский лидер.

По его словам, есть целый ряд конкретных существенных вопросов, затрагивающих интересы субъектов хозяйствования и граждан Беларуси и России. "Решить их необходимо в ближайшее время", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-