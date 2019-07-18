Лукашенко предложил Путину «все решить» к декабрю

Александр Лукашенко предложил решить все белорусско-российские проблемы к декабрю 2019 года – 20-летию союзного договора.

Об этом заявил глава Беларуси 18 июля в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Лукашенко, необходимо решить все проблемы и подписать программу, определяющую стратегию дальнейших действий.

Путин предложил продолжить обсуждения, начатые на неформальной встрече. По его мнению, «все это очень важно, интересно, перспективно и полезно».

Он согласился, что нужно проанализировать все, что сделано в рамках союзного государства и выработать решения для дальнейшего развития интеграции. Путин подчеркнул важность стратегического партнерства и союзничества с Беларусью.

«Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше», - сказал президент России.

Лукашенко подчеркнул, что страны определили конкретные действия, создали совместную группу на уровне правительств, а президенты полностью выполнили свою миссию, «сыграли свою роль, определи все, что от нас требуется». Он добавил, что выраотанная программа, по оценкам правительства, согласована на 80-90%.