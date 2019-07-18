Новые минские переговоры по Донбасу: бессрочное перемирие и перспективы

Бессрочное перемирие и обмен пленными — последние договоренности в рамках переговоров в Минске по Донбасу. Эксперты отмечают, что переговорная площадка и попытки заняться миротворчеством — основные возможности официального Минска в белорусско-украинских отношениях на сегодня.

Бессрочное перемирие

Стороны конфликта на востоке Украины договорились о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля . Событие произошло в Минске 17 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Это очень важное достижение, поскольку, по данным специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, «в последнее время наблюдается рост как нарушений режима прекращения огня, так и числа жертв среди гражданского населения», сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По словам Сайдика, участники встречи также согласовали ремонт и эксплуатацию моста в районе Станице Луганской, где проходит линия разграничения между сторонами конфликта в Донбассе.

Обмен пленными

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Безсмертный сообщил, что по итогам заседания в Минске начнется процедура правовой очистки лиц для обмена.

«Договорились провести процедуры правовой очистки... Эта процедура будет запущена - 208 на 69», - сказал он на брифинге 18 июля в Киеве.

По его словам, в число 69 входят только те лица, которые находятся на временно оккупированной территории Донбасса. Процедура правовой очистки может занять по разным людям от нескольких дней до нескольких месяцев, сообщает «Интерфакс-Украина».

Украинская сторона была готова осуществить обмен ещё в среду, 17 июля, однако представители России эту идею не поддержали, добавил украинский политик.

«Доверия нет, в некоторых подгруппах переговоры были на грани срыва. Все мы люди, со своими эмоциями, особенно принимая во внимание годовщину сбивания малайзийского «Боинга». Была драма, за каждую букву и запятую пришлось драться», — заявил Безсмертный.

По его словам, в соглашениях отсутствует измена, передает «Ракурс».

Эффективность минской переговорной площадки

Бессрочное перемирие как значимое событие в переговорном процессе может упрочить авторитет Минска как переговорной площадки. Так, в частности, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим с сомнением высказался о минской переговорное площадке во время презентации «Минского барометра» и обсуждения белорусско-украинских отношений.

«Минская площадка была выбрана, потому что Беларусь единтвенная страна в мире, где могут присутствовать представители Луганской и Донбасской т.н. республик, а также площадка, где будет комфортно себя чувствовать президент Путин. Так что не будем искать специальное место для Беларуси в этом процессе», - предложил украинский дипломат.

Он также заявил об отсутствии прогресса в работе еще одной Минской группы по урегулировании нагорно-карабахского конфликта, так как война в регионе все еще идет.

Впрочем, белорусские эксперты придерживались другого мнения, называя переговорный процесс и миротворчество официального Минска основой двусторонних отношений на сегодня.

Одной из основных частей белорусско-украинских отношений считает переговорную площадку директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

«Новых возможностей для Беларуси я на сегодня не вижу. Официальный Минск пытается продвинуть Беларусь как переговорную площадку. Поступает любое предложение, хорошо, мы все сделаем», - отметил эксперт.

Остальное, по его мнению, будет «сильно зависеть от отношений России и Украины», если пауза сохранится, то отношения будут развиваться хорошо, если будет дестабилизация, то сценарии — разные.

«Украина важна как торговый партнер, как страна, связанная с безопасностью Беларуси», - добавил политолог.

Миротворчество считает одной из возможностей для Беларуси координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельянцов. По его словам, о желании расширять участие в подобных мероприятиях заявляли и представители официального Минска.

Будет ли «встреча Зеленского» в Минске

Белорусско-украинские отношения развивались последние два месяца в тени президентских выборов в Украине, и хотя белорусские власти не прогнозировала, что победит Зеленский, переход прошел более-менее гладко, озвучил результаты «Минского барометра» Мельянцов. «Смена власти в Украине заставила Минск искать новые подходы и проводить ревизию отношений», - отметил эксперт.

В исследовании отмечается достаточно высокий индекс белорусско-украинских отношений сравнимый с периодом периодом, когда проходил Форум регионов Беларуси и Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля пригласил российского коллегу Владимира Путина на разговор в Минск с участием руководства Великобритании, Германии, Франции и США. В Минске полностью поддержали идею, а затем ее позитивно оценил и президент России.

Однако эксперты скетически отнеслись к возможности такой встречи в Минске.

«Это приглашение — часть предвыборной кампании Владимира Зеленского, - отметил ассоциированный исследователь Фонда Карнеги за международный мир Балаш Ярабик. - Реакция на консолидацию пророссийских сил в Украине».

Ярабик уверен, что пока и сам Зеленский не готов встретиться с российским президентом Путиным. Хотя бы потому, что президент Украины обещал стратегию по Донбасу, а ее пока нет. «Зеленский пытается заморозить военный конфликт. Украина тратит на него деньги, он пытается вернуть их в экономику. Кроме того, большинство украинцев хотят мира», - заявил эксперт.

Его поддержал и Денис Мельянцов. «Вряд ли, встреча в Минске состоится», - считает он. Во-первых, в участии в ней не заинтересованы США (которые вовлечены в конфликт, есть консультанты, которые занимаются подготовкой украинской армией, выделяется помощь, и она будет наращиваться), но они не хотят «отвечать за решение конфликта».

«Россия заинтересована снять санкционное бремя, но с другой стороны многие санкции завязаны на Крым. А Крым вынесен за скобки. И интересы России на Донбасе достигнуты: создан замороженный конфликт, который предотвращает интеграцию Украины в евроатлантические структуры. Россия довольна», - отметил политолог.

По его словам, в новом форме на 150% заинтересован как минимум один игрок: это официальный Минск. «Формат минский соглашений во многом отыграл свою роль. А властям Беларуси нужно сохранить динамику улучшения международного имиджа, и предлагать новые и новые варианты. Идея Зеленского вписывается в этот формат», - заключил Мельянцов.