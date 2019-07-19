Рогачук отчитывается о том, как город подготовился к 1000-летию (прямая трансляция)

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 20 июля 2019 года глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Рогачук проводит встречу с брестчанами (за время его работы уже пятую, кажется). И если раньше он больше рассказывал о планах, сейчас самое время держать ответ - что получилось сделать, а что нет в преддверии тысячелетия Бреста.





Традиционно в самом начале будет презентация и отчёт, а затем можно будет задать вопросы любому желающему из зала (в рамках отведённого времени). Также можно было заранее позвонить и оставить свой вопрос на горячей линии.

Мы тоже подготовили ряд вопросов, которые были предложены пользователями сайта в комментариях к анонсу встречи . По ходу мероприятия в данной новости будет кратко освещаться самое важное из сказанного мэром города.