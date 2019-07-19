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Рогачук отчитывается о том, как город подготовился к 1000-летию (прямая трансляция)
20.07.2019 12:46 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 20 июля 2019 года глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович
Традиционно в самом начале будет презентация и отчёт, а затем можно будет задать вопросы любому желающему из зала (в рамках отведённого времени). Также можно было заранее позвонить и оставить свой вопрос на горячей линии.
Мы тоже подготовили ряд вопросов, которые были предложены пользователями сайта в комментариях
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Сегодня, 20 июля 2019 года глава Брестского городского исполнительного комитета Александр Степанович Рогачук проводит встречу с брестчанами (за время его работы...
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