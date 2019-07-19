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Брестчанин предложил сделать почетными гражданами лидеров кампании против завода АКБ

20.07.2019 18:52 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Лидеров кампании против аккумуляторного завода предложил сделать почетными гражданами города брестский активист Виталий Казак. Свою идею он озвучил 20 июля во время встречи председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука с жителями Бреста.

Брестчанин предложил сделать почетными гражданами лидеров кампании против завода АКБ

Во время встречи руководства города с общественностью люди могли задать мэру свои вопросы. Виталий Казак предложил присвоить звания «Почетный гражданин Бреста» лидерам кампании против аккумуляторного завода Дмитрию Бекалюку, Демьяну Лепесевичу, Сергею Петрухину, Александру Кабанову и участнику протеста Сергею Басову.

Александр Рогачук отметил, что городские власти бережно относятся к присвоению статуса почетного гражданина:

— При моем руководстве городом его получили работник культуры и организатор Январских музыкальных вечеров Лилия Батырева и бывший главврач Брестского областного онкологического диспансера Константин Шелепень. Все. Я вам единственное хочу сказать, что у меня есть идея обратиться в городской совет депутатов с предложением присваивать чиновникам (которые это заслужили. — TUT.BY) звание почетного гражданина города только через пять лет после того, как они завершат свою управленческую деятельность. Мы будем дальше в этом направлении работать. Ваше предложение абсолютно законно, будем дальше его обсуждать.

 
Теги: Брест
 
 
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  Лидеров кампании против аккумуляторного завода предложил сделать почетными гражданами города брестский активист Виталий Казак. Свою идею он озвучил 20 июля во...
 
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