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Проект завода АКБ в Бресте снова не прошел государственную экологическую экспертизу
20.07.2019 18:52 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Проект аккумуляторного завода в Бресте вновь не прошел государственную экологическую экспертизу, сообщил 20 июля председатель Брестского горисполкома Александр
У микрофона Дмитрий Бекалюк
Тема аккумуляторного завода была одной из центральных на встрече руководства города с общественностью в ДК профсоюзов. Вопрос о результатах очередной экологической экспертизы поднял один из лидеров аккумуляторного протеста Дмитрий Бекалюк.
— Официального документа в облисполком не поступало. Результат третьей экологической экспертизы отрицательный. Констатирующая часть пока неизвестна. Я думаю, что к такому результату привела совокупность факторов: принципиальная позиция наших природоохранных структур, экологической экспертизы, мнение общественности и активная позиция. Но в этой ситуации надо почитать, что же там написано, — сообщил собравшимся Александр
В ООО «АйПауэр» TUT.BY подтвердили информацию о том, что проект не прошел государственную экологическую экспертизу. С официальным заявлением по этому поводу компания выступит, когда получит на руки подтверждающие документы.
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Проект аккумуляторного завода в Бресте вновь не прошел государственную экологическую экспертизу, сообщил 20 июля председатель Брестского горисполкома...
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