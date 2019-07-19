Проект завода АКБ в Бресте снова не прошел государственную экологическую экспертизу

Источник материала: Виртуальный Брест

Проект аккумуляторного завода в Бресте вновь не прошел государственную экологическую экспертизу, сообщил 20 июля председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук на встрече с жителями города.





У микрофона Дмитрий Бекалюк

Тема аккумуляторного завода была одной из центральных на встрече руководства города с общественностью в ДК профсоюзов. Вопрос о результатах очередной экологической экспертизы поднял один из лидеров аккумуляторного протеста Дмитрий Бекалюк.

— Официального документа в облисполком не поступало. Результат третьей экологической экспертизы отрицательный. Констатирующая часть пока неизвестна. Я думаю, что к такому результату привела совокупность факторов: принципиальная позиция наших природоохранных структур, экологической экспертизы, мнение общественности и активная позиция. Но в этой ситуации надо почитать, что же там написано, — сообщил собравшимся Александр Рогачук .

В ООО «АйПауэр» TUT.BY подтвердили информацию о том, что проект не прошел государственную экологическую экспертизу. С официальным заявлением по этому поводу компания выступит, когда получит на руки подтверждающие документы.