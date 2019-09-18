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Лукашенко и Путин готовятся подписать 31 дорожную карту

18.09.2019 10:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Утверждение плана по интеграции Беларуси и России может состояться уже 8 декабря.

Об этом сообщил посол Беларуси в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко РИА Новости.

По словам посла, до 1 ноября нынешнего года планируется разработать «дорожные карты» по разным направлениям, всего их 31.

«Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», - сказал Семашко. По его словам, страны будут проводить единую политику в промышленности, науке, связи будут и далее углубляться.  

Напомним, с января 2021 года программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами, предполагает частичное объединение двух экономических систем, о чем 16 сентября писало российское издание «Коммерсантъ».

Белорусский экономист Ярослав Романчук назвал план интеграции Беларуси и России «национальным предательством».

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала выводы журналиста российского издания «досужими журналистскими штампами». Она подчеркнула, что независимость Беларуси является неприкосновенной, независимо от того, какие документы подписывают стороны.

Совет министров Беларуси направил главе страны проект программы по развитию интеграции с Российской Федерацией в начале сентября. К 1 ноября поставлена задача разработать 28 дорожных карт по различным секторам экономики в рамках интеграции. Планируется. что Лукашенко и Путин подпишут программу в декабре. Документ не опубликован до сих пор, и подробности программы действий по интеграции с РФ полностью не озвучена.

 
 
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Утверждение плана по интеграции Беларуси и России может состояться уже 8 декабря.
 
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