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Лукашенко и Путин готовятся подписать 31 дорожную карту
18.09.2019 10:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Утверждение плана по интеграции Беларуси и России может состояться уже 8 декабря.
Об этом сообщил посол Беларуси в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко
По словам посла, до 1 ноября нынешнего года планируется разработать «дорожные карты» по разным направлениям, всего их 31.
«Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», - сказал Семашко. По его словам, страны будут проводить единую политику в промышленности, науке, связи будут и далее углубляться.
Напомним, с января 2021 года программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами, предполагает частичное объединение двух экономических систем, о чем 16 сентября
Белорусский экономист Ярослав Романчук назвал план интеграции Беларуси и России «национальным предательством».
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт
Совет министров Беларуси
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Утверждение плана по интеграции Беларуси и России может состояться уже 8 декабря.
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