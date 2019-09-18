Лукашенко и Путин готовятся подписать 31 дорожную карту

Утверждение плана по интеграции Беларуси и России может состояться уже 8 декабря.

Об этом сообщил посол Беларуси в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко РИА Новости .

По словам посла, до 1 ноября нынешнего года планируется разработать «дорожные карты» по разным направлениям, всего их 31.

«Сейчас работаем над этими "дорожными картами". Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», - сказал Семашко. По его словам, страны будут проводить единую политику в промышленности, науке, связи будут и далее углубляться.

Напомним, с января 2021 года программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами, предполагает частичное объединение двух экономических систем, о чем 16 сентября писало российское издание «Коммерсантъ».

Белорусский экономист Ярослав Романчук назвал план интеграции Беларуси и России «национальным предательством».

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала выводы журналиста российского издания «досужими журналистскими штампами». Она подчеркнула, что независимость Беларуси является неприкосновенной, независимо от того, какие документы подписывают стороны.