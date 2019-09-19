ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко не принял планы Правительства на 2020 год

19.09.2019 17:37 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Планы по экспорту, производительности труда и валовому внутреннему продукту в Беларуси не выполняются. По росту ВВП прогнозы реализовываются только в Минской области.

Об этом шла речь на совещании по вопросам экономики у Александра Лукашенко 19 сентября.

Лукашенко напомнил, что за экспорт товаров и услуг персональная ответственность им была возложена на вице-премьеров и на МИД, имеющий обширную сеть диппредставительств за рубежом.

«Вице-премьеры не должны бегать за министрами, а министры не должны бегать за губернаторами, если это, допустим, сельское хозяйство, а заниматься только технологиями. Министр сельского хозяйства - это технологии, что-то новое, перспективное. Сеять, убирать, косить, возить, консервировать - это дело губернаторов, председателей райисполкомов, руководителей хозяйств. А вице-премьер должен заняться ключевым вопросом, если это сельское хозяйство - экспортом продукции», - расставил акценты президент. 

Александр Лукашенко акцентировал внимание на уровне оплаты труда работников бюджетной сферы. Подробно о том, как выполняется задача, чтобы зарплата в бюджетном секторе составляла не менее 80% от средней по стране, докладывал Премьер-министр. Однако президент напомнил о важности повысить доходы наиболее низкооплачиваемых работников. 

В целом по итогам совещания Лукашенко посчитал планы Правительства на 2020 год недостаточно напряженными и отправил пакет прогнозных документов на доработку. Теперь чиновники должны в сжатые сроки пересмотреть подходы, устранить замечания и повторно внести пакет документов на рассмотрение президента.

 
 
Ссылка на источник 113
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планы по экспорту, производительности труда и валовому внутреннему продукту в Беларуси не выполняются. По росту ВВП прогнозы реализовываются только в Минской...
 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика