Лукашенко не принял планы Правительства на 2020 год

Планы по экспорту, производительности труда и валовому внутреннему продукту в Беларуси не выполняются. По росту ВВП прогнозы реализовываются только в Минской области.

Об этом шла речь на совещании по вопросам экономики у Александра Лукашенко 19 сентября.

Лукашенко напомнил, что за экспорт товаров и услуг персональная ответственность им была возложена на вице-премьеров и на МИД, имеющий обширную сеть диппредставительств за рубежом.

«Вице-премьеры не должны бегать за министрами, а министры не должны бегать за губернаторами, если это, допустим, сельское хозяйство, а заниматься только технологиями. Министр сельского хозяйства - это технологии, что-то новое, перспективное. Сеять, убирать, косить, возить, консервировать - это дело губернаторов, председателей райисполкомов, руководителей хозяйств. А вице-премьер должен заняться ключевым вопросом, если это сельское хозяйство - экспортом продукции», - расставил акценты президент.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на уровне оплаты труда работников бюджетной сферы. Подробно о том, как выполняется задача, чтобы зарплата в бюджетном секторе составляла не менее 80% от средней по стране, докладывал Премьер-министр. Однако президент напомнил о важности повысить доходы наиболее низкооплачиваемых работников.

В целом по итогам совещания Лукашенко посчитал планы Правительства на 2020 год недостаточно напряженными и отправил пакет прогнозных документов на доработку. Теперь чиновники должны в сжатые сроки пересмотреть подходы, устранить замечания и повторно внести пакет документов на рассмотрение президента.