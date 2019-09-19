Лукашенко подпишет соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощению визового режима с Евросоюзом, об этом сообщили в МИД.

Внутренние процедуры Евросоюза, предшествующие упрощению визового режима с Беларусью, вышли на завершающую стадию. Подготовлен проект решения Совета ЕС. Он должен пройти через Европарламент и Совет ЕС, после чего будет принят официально, сообщает «Еврорадио».

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил cегодня, что Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии.

«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии. Это непростое решение, Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий», - цитирует Глаза БелТА.

По его словам, шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.

До принятия документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. После этого соглашения будут заключены в пакете, их вступление в силу предусматривается в один день.

Напомним, что глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказал , что дальнейшее развитие взаимодействия между Беларусью и ЕС и подписание базового соглашения должны стоять на первом месте в двусторонних отношениях. В свою очередь, бывшая глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин говорила, что в отношениях ЕС и Беларуси есть сложности . Лукашенко заявил 12 сентября о значительном прогрессе в отношениях с Еврсоюзом .