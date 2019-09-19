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Лукашенко подпишет соглашение об упрощении визового режима с ЕС
20.09.2019 13:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощению визового режима с Евросоюзом, об этом сообщили в МИД.
Внутренние процедуры Евросоюза, предшествующие упрощению визового режима с Беларусью, вышли на завершающую стадию. Подготовлен проект решения Совета ЕС. Он должен пройти через Европарламент и Совет ЕС, после чего будет принят официально,
Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил cегодня, что Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии.
«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии. Это непростое решение, Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий», -
По его словам, шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.
До принятия документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. После этого соглашения будут заключены в пакете, их вступление в силу предусматривается в один день.
Напомним, что глава МИД Беларуси Владимир Макей
Отметим, что 30 мая завершились переговоры МВД Беларуси по реадмиссии с ЕС, однако между сторонами остались неулажнные вопросы, отметил ранее глава департамента по гражданству и миграции Беларуси Алексей Бегун. В частности, стороны так и
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Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощению визового режима с Евросоюзом, об этом сообщили в МИД.
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