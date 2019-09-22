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МИД ответит на вопросы про упрощение визового режима с ЕС

22.09.2019 20:23 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Внешнеполитическое ведомство Беларуси намерено в прямом эфире ответить на вопросы граждан об ожидаемся упрощении визового режима с Европейским союзом.

На вопросы  будут отвечать представители консульского управления МИД Беларуси совместно с сотрудниками пресс-службы. От граждан ждут вопросов по поводу визовых соглашений нашей страны с Евросоюзом - упрощении визового режима и реадмиссии, сообщается пресс-службой внешнеполитического ведомства.

Дипломаты начнут отвечать на вопросы 23 сентября, в 15.00, на странице МИД Беларуси в фейсбуке.

Напомним, что Александр Лукашенко принял решение подписать соглашение об упрощению визового режима с Евросоюзом, об этом сообщили в МИД. Об этом 20 сентября сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. Дипломат отметил, что для Лукашенко "это непростое решение, президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий".

Обсуждение вопроса упрощения визового режима идет уже несколько лет. Европейская сторона неоднократно заявляла о том, что решение может быть принято в любой момент - последнее слово оставалось за белорусским президентом, который с подписанием документов медлил.

Так, 30 мая завершились переговоры МВД Беларуси по реадмиссии с ЕС, однако между сторонами остались неулажнные вопросы, отметил ранее глава департамента по гражданству и миграции Беларуси Алексей Бегун. В частности, стороны так и не смогли подписать договор о реадмиссии. Если документ не согласуют, то уже с ноября стоимость шенгенской визы для граждан Беларуси вырастет до 80 евро.

 
 
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Внешнеполитическое ведомство Беларуси намерено в прямом эфире ответить на вопросы граждан об ожидаемся упрощении визового режима с Европейским союзом.
 
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