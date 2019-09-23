Шенген для белорусов: что изменится после подписания соглашения с ЕС

Министерство иностранных дел Беларуси 23 сентября провело консульский день, ответив на вопросы по соглашениям с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии.

Когда будут подписаны соглашения с ЕС

Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после даты, когда стороны проинформируют друг друга о завершении всех процедур. Точную дату в ведомстве не называют, так как «работы еще много».

«Стороны намерены предпринять все возможные меры, чтобы соглашения вступили в силу в кратчайшие сроки», - пояснили в МИД.

Какие обязательства берет на себя Беларусь после подписания документов

Соглашение об упрощении визового режима должно вступить в силу одновременно с соглашением о реадмиссии людей, пребывающих без разрешения. После этого обе стороны будут обязаны принимать назад людей, которые более нежелательны на территории партнера.

Полностью соглашение заработает через два года.

Это соглашение не несет значительных миграционных рисков для Беларуси, считают в МИД.

Как получить визу

Подавать документы можно будет, как через посольство, так и визовый центр. Плата за услуги визового центра не должна превышать 30 евро.

Визы будут бесплатные для людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

После снижения стоимости визы для белорусов, уменьшится цена и для граждан ЕС, которые приедут в Беларусь до тех же 35 евро. Кроме того, срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180. Белорусская сторона обещает также работать над упрощением въезда по безвизу, сообщили в МИД.

Пятилетний Шенген. Кто будет иметь право на получение

Проект соглашения об упрощении визового режима определяет ряд категорий граждан, которым будет предоставлена возможность получения многократных виз сроком действия до пяти лет.

1. Близкие родственники граждан Беларуси, легально проживающих на территории государств-членов, либо граждан государств ЕС;

2. Предприниматели; водители, осуществляющие грузовые перевозки;

3. Журналисты;

4. Лица, участвующие в научной, культурной, творческой деятельности; лица, направляющиеся на учебные стажировки;

5. Участники международных спортивных мероприятий;

6. Люди, направляющиеся в ЕС для лечения;

7. Участники выставок, конференций, симпозиумов.