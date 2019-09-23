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Развитие сети беспошлинной торговли обсудили на совещании у Президента

24.09.2019 15:22 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Александр Турчин,  первый заместитель Премьер-министра Беларуси: "Как правило, этот ассортимент не пересекается с тем ассортиментом, который выпускают наши производители", - сказал он. Все-таки налоги, которые уплачивают эти магазины, идут в белорусский бюджет. И мы человеку даем право выбора: купить эти товары на территории сопредельных государств (от этого ни бюджет, ни субъекты хозяйствования не получают ничего), либо все-таки проголосовать рублем в белорусских". 
 
 
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