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Развитие сети беспошлинной торговли обсудили на совещании у Президента
24.09.2019 15:22 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTАлександр Турчин, первый заместитель Премьер-министра Беларуси: "Как правило, этот ассортимент не пересекается с тем ассортиментом, который выпускают наши производители", - сказал он. Все-таки налоги, которые уплачивают эти магазины, идут в белорусский бюджет. И мы человеку даем право выбора: купить эти товары на территории сопредельных государств (от этого ни бюджет, ни субъекты хозяйствования не получают ничего), либо все-таки проголосовать рублем в белорусских".
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